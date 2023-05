Schianto fra un’ambulanza e un’auto: tre feriti, uno grave

Grave incidente martedì, verso le 19, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in strada provinciale 7 tra via Rebosola e la Vecchia Romea a Chioggia per uno scontro fra un’ambulanza e un’auto: tre feriti di cui una persona grave. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e tirato fuori dall’auto la persona alla guida, che è stata stabilizzata dal personale del Suem e trasferita in eliambulanza in ospedale. Feriti in maniera lieve due persone all’interno dell’ambulanza, pure loro assistiti dal personale sanitario. Sul posto i carabinieri. Intervento di soccorso e rilievi ancora in atto due ore dopo.

Complice il maltempo che non accenna a diminuire, numerosi sono gli interventi dei vigili del fuoco e dei soccorsi sulle strade per l'assistenza alle persone nelle macchine coinvolte e la messa in sicurezza delle carreggiate e dei veicoli. Nel pomeriggio di martedì, verso le 15.30, all'incrocio fra via Caltana e via Accopè a Mirano i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto finita rovesciata giù da un ponticello e hanno aiutato due persone ferite.

Nello scontro con un altro veicolo la macchina è finita fuori strada e i pompieri l'hanno recuperata dal fossato in cui era precipitata con l’autogrù, arrivata da Mestre assieme alle squadre. Prima di mettere in sicurezza i mezzi i vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il conducente dall’auto finita nel fossato. Insieme all'altra persona al volante, entrambi i guidatori sono stati presi in cura dal personale del Suem che li ha trasferiti all'ospedale. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi e le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.