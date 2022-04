Incidente in zona Vecio Piave, motociclista a terra

È successo verso l'una di oggi, a Pasquetta: un altro schianto con una moto coinvolta dopo i due incidenti di Pasqua sempre sullo stesso tratto, all'altezza di Caposile, a San Donà di Piave, sempre con le due ruote. La polizia Municipale di San Donà è intervenuta per una moto finita contro un'auto, un suv Volkswagen, poco distante dal ristorante Vecio Piave, verso le 12.40. Non ci sarebbero gravi feriti per l'impatto, stando alle prime verifiche degli agenti sul posto, che un'ora dopo stavano ancora eseguendo i rilievi del sinistro.

È intervenuto il Suem 118 per prestare le prime cure al motociclista, trasferito all'ospedale di San Donà per accertamenti. Nessuna conseguenza pare per l'autista, mentre il traffico, già intenso sul tratto per gli arrivi sulle spiagge a Jesolo, sia da Treviso che dal Veneziano, è stato ulteriormente rallentato: la viabilità è stata spostata su un'unica corsia con il traffico gestito dalla polizia locale sandonatese. Già in mattinata, verso le 10, alla rotonda dell'Ipertosano in ingresso a Jesolo c'erano più di 3 chilometri di coda, e l'esodo per i rientri in città dopo il weekend pasquale potrebbe far registrare un traffico ancora più intenso nel tardo pomeriggio e verso sera. Molti in viaggio anche per la gita fuori porta in giornata.