Incidente in moto per il papà del sindaco Naletto, ricoverato all'Angelo

Grave schianto in tarda mattinata sabato a Dolo: un'Opel e uno scooter si sono scontrati in via Arino verso le 11 proprio in centro, all'altezza di piazza Mercato. A rimanere seriamente ferito nell'incidente è stato il papà del sindaco attuale di Dolo, Gianluigi, proprietario dell'omonima macelleria in centro città: Gianni Naletto. Era lui a guidare il motociclo quando è avvenuto l'impatto con l'utilitaria che, in base alle prime informazioni, svoltava verso il parcheggio quasi all'incrocio con via Giotto. Probabilmente Naletto stava invece tornando verso il negozio.

I soccorsi si sono mossi nell'immediato anche perché l'incidente è accaduto a pochi passi dal municipio, vicino alla sede della polizia locale dell'Unione dei comuni della Riviera, e alla tenenza dei carabinieri. L'elicottero del Suem è atterrato in piazza, ha caricato Naletto, ed è subito ripartito verso l'ospedale dell'Angelo dove ora l'uomo si trova ricoverato. Alla ricostruzione della dinamica del grave sinistro sta ancora lavorando la polizia locale. Al volante dell'Opel si è appreso che c'era un anziano, sui settant'anni del Miranese, che potrebbe non aver visto la moto guidata da Naletto, di circa ottant'anni, mentre si apprestava a svoltare in parcheggio. Per l'automobilista non ci sono state conseguenze importanti. Per ora tutto è allo studio dei vigili. A dare una mano con il traffico, intenso per via delle festività, i carabinieri di Dolo.