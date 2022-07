Scontro fra auto tra Chioggia e Codevigo, un ferito all'ospedale

Due macchine si sono scontrate sabato sera verso le 21.25 in via Rebosola, sulla provinciale 7 tra Chioggia e Codevigo, e una persona ferita è stata portata all'ospedale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i soccorsi.

I pompieri arrivati da Chioggia e Piove di Sacco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una persona da una delle due auto, che è stata presa in cura del personale sanitario del Suem. Il ferito è stato caricato sul mezzo del 118 ed è stato trasferito all'ospedale. Sul posto i rilievi sono stati fatti dalle forze dell'ordine per ricostruire il sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo la mezzanotte con la rimozione delle auto.