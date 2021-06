Incidente in corso del Popolo, una ragazza a terra ferita

Una ragazza ferita e sanguinante a terra. Sul cavalcavia, alla fine del corso del Popolo, poco distante da via Torino, c'erano i mezzi incidentati e sul luogo dello schianto, accaduto oggi nel tardo pomeriggio, sono poi arrivati i soccorsi e gli agenti della polizia locale. Alcuni passanti hanno visto e segnalato quanto è successo preoccupati per le condizioni della persona a terra che sembrava priva di sensi. Al momento non si conoscono le sue condizioni. Con la ripresa delle attività è aumentato il numero dei sinistri sulle strade del territorio comunale, in base ai dati degli agenti.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++