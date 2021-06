Schianto contro l'albero: due giovani feriti, l'auto distrutta

È successo stamattina all'alba a Jesolo, intorno alle 5.20 in Via Roma Destra

Poco dopo l’alba, alle 5 e 20 di oggi, domenica 27 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Roma Destra a Jesolo per un’auto finita contro un albero: feriti due giovani. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno estratto uno dei due rimasto incastrato nella Peugeot 206, mentre l’altro era già assistito dal personale sanitario del Suem.

I due feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ambulanza all'ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7, con la rimozione dell’auto da parte del soccorso stradale. Nessuno dei due coinvolti sarebbe in pericolo di vita.