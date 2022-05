Perde il controllo della macchina e finisce contro un palo, muore una 60enne

La corsa dell'ambulanza sul posto per soccorrerla non è servita. I sanitari del Suem 118, arrivati subito dopo l'incidente nella zona del cimitero di Scorzè, verso le 10, non hanno potuto che dichiarare la morte della donna. G.A. una signora di 60 anni del posto, mercoledì mattina si trovava alla guida della sua macchina. Probabilmente a causa di un malore non ha più avuto il controllo del mezzo che stava guidando, e il veicolo, una Renault Clio, ha terminato quindi la corsa contro un palo dell'illuminazione al lato della strada, con un impatto che per l'andamento molto lento dell'auto non ha neppure fatto aprire l'airbag. Lei probabilmente era stata già colta dal malore prima dell'impatto.

Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi, per la ricostruzione della dinamica dell'accaduto e per sentire le testimonianze. La donna, che fra un mese avrebbe compiuto 61 anni, mamma di due figli e moglie di un agricoltore, non ha fatto rientro a casa nella sua abitazione di Scorzè, e questo ha preoccupato i famigliari che poi sono stati avvisati dalle forze dell'ordine.