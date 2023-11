Furgone e camion si scontrano, autisti feriti

Due mezzi pesanti si scontrano: entrambi gli autisti feriti sulla Jesolana. Poco prima delle 7 del mattino di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 42 a San Giorgio di Livenza per un incidente tra un furgone e un camion finito fuori strada contro un albero: entrambi i conducenti sono rimasti feriti.

I pompieri arrivati da San Donà hanno messo in sicurezza l'area e utilizzato le cesoie, i divaricatori e martinetti idraulici per tirare fuori l'uomo al volante del camion, rimasto bloccato nella cabina del suo mezzo. Una volta liberato, l'uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem che lo ha stabilizzato e trasferito all'ospedale. Assistito dai sanitari e portato in pronto soccorso anche l'altro l’autista, quello del furgone. I carabinieri hanno deviato il traffico per eseguire i rilievi e ricostruire il sinistro. Le operazioni alle 9.30 erano in corso, con inevitabili ripercussioni in termini di ritardi e rallentamenti sulla strada, anche per le successive operazioni di rimozione dei mezzi.