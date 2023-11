Furgone tampona un bus Actv su via della Libertà, traffico bloccato

Un autobus Actv tamponato da un furgone da lavoro verso le 14.15 oggi, venerdì 24 novembre, e via della Libertà si blocca, con deviazione della viabilità verso San Giuliano. Dalle prime informazioni il mezzo privato ha centrato il retro dell'autobus a velocità abbastanza sostenuta, tanto che il furgone si è sfondato sul lato passeggero dove pare non ci fosse nessuno. Ferito il conducente del furgone e ci sono alcuni passeggeri contusi sul bus, che viaggiava verso Mestre all'altezza di via Righi.

Sul posto i soccorsi del Suem e quattro pattuglie del servizio di sicurezza stradale della polizia locale di Venezia. La circolazione è rallentata in entrambi i sensi di marcia in via della Libertà per consentire ai soccorsi di avere libero accesso al punto dell'impatto, grosso modo di fronte al Vega. Dalla centrale operativa della polizia locale informano che, a causa dell'incidente stradale, la viabilità in via della Libertà in direzione tangenziale è momentaneamente interrotta. Il traffico proveniente da Venezia viene deviato per San Giuliano.

+++ Notizia in aggiornamento ++