Auto fuori strada infilzata dal guard rail, due feriti

La notte scorsa, mezz’ora dopo la mezzanotte, in via Caorle a San Stino di Livenza un’auto è finita rovesciata sotto il piano stradale, dopo aver divelto un guardrail finito parzialmente dentro l’abitacolo. Due le persone ferite.

I vigili del fuoco arrivati da Portogruaro, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, l’autista rimasto incastrato al posto guida della Fiat Punto. Il giovane uomo è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e trasferito in elisoccorso in ospedale. Ferita anche una giovane donna pure presa in cura dai sanitari e trasferita in ambulanza all'ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 3.