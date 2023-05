Incidente nel Portogruarese, un ferito grave

Grave incidente mercoledì pomeriggio sulla variante della statale 14, la Triestina, a Portogruaro poco prima delle 17. Nello schianto tra due veicoli un uomo è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in elicottero a Mestre. Tutto è successo prima della rotonda della Purina, quando una Citroen C4 guidata da un 57enne, U.L., si è scontrata con un autocarro della Mercedes dove al volante c'era B.M., un 55enne anche lui del posto come il conducente della macchina.

È stato quest'ultimo ad avere le conseguenze peggiori: ha riportato ferite serie tanto che è atterrato sul posto l'elicottero delle emergenze Suem 118 a caricarlo per trasferirlo all'ospedale dell'Angelo. Il 55enne sull'autocarro non ha invece riportato traumi importanti. Tre le pattuglie della polizia locale di Portogruaro intervenute: oltre alla prima assistenza si sono occupate dei rilievi e della ricostruzione dello scontro e poi hanno gestito la viabilità per orientare il traffico. Nell'area, non coperta dalla sorveglianza video, gli agenti hanno provveduto a sentire le testimonianze, sequestrando poi entrambi i mezzi per le indagini. Per la ricostruzione la polizia locale verificherà anche i cellulari e terrà conto dei risultati dei test che come da prassi negli incidenti vengono fatti per stabilire eventuali responsabilità. Non ci sono stati particolari disagi alla viabilità cittadina con la deviazione per far scorrere il traffico. Sulla stessa area, ma un po' più vicino al centro di Portogruaro, il 10 maggio aveva perso la vita un 18enne originario del Kosovo, Admir Hoti, di Concordia Sagittaria. Era alla guida della Fiat Bravo di famiglia che si è scontrata con un'altra macchina in tangenziale Mattei. Sul sedile passeggero accanto al suo, quella sera di forte maltempo era seduto il padre.