Smart contro un camion: muore 32enne

Una 32enne con residenza a Portogruaro, Severina Sever, è morta in un incidente accaduto a Castello Roganzuolo di San Fior (Treviso) venerdì. Ferita in modo grave la 23enne che si trovava al volante dell'utilitaria, non aveva la patente. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Conegliano. Lo schianto lungo la Pontebbana nella tarda mattinata di oggi, 7 agosto. Severina Sever aveva origini croate. L'amica ferita B.A. è originaria di Torino e residente a Portogruaro. La piccola vettura su cui viaggiavano si è scontrata frontalmente contro un camion frigo Mann, contenente frutta, che proveniva dall'opposta direzione di marcia condotto da un 53enne di Ormelle, rimasto illeso. Lo riporta TrevisoToday

Lo schianto è avvenuto nei pressi del distributore di carburante Eni di via Nazionale. La piccola Smart, andata semidistrutta, è finita su di un fianco. Per liberare le due donne dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Conegliano. Al Suem 118 intervenuto le condizioni della 32enne sono apparse fin da subito disperate: trasportata in elicottero al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso, la donna è deceduta poco dopo il ricovero. L'amica che era alla guida della Smart è invece fuori pericolo. La Procura di Treviso aprirà un'inchiesta per il reato di omicidio stradale a carico della 23enne.