Scontro frontale in Romea, due auto distrutte: quattro feriti

È successo verso le 17.15 del primo maggio, festa del lavoro. Quattro persone sono rimaste coinvolte e hanno riportato ferite importanti in un incidente sulla statale Romea nel territorio del Comune di Mira.

I vigili del fuoco sono intervenuti per lo scontro frontale tra due auto interessate dall'impatto. Gli operatori arrivati dal distaccamento locale di Mira e da Padova con l’autogrù hanno messo in sicurezza i mezzi e tirato fuori dall'abitacolo di un Suv finito fuoristrada una persona rimasta incastrata. Altri tre passeggeri dei veicoli sono stati soccorsi e stabilizzati dal personale sanitario del Suem 118 e trasferiti all'ospedale. Tutto l'accaduto è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per i rilievi e la ricostruzione dello schianto tra veicoli. Distrutti i mezzi coinvolti, uno dei quali finito fuori strada ha fermato la marcia nel fossato a margine della carreggiata. Il paziente lavoro degli operatori dei vigili del fuoco che hanno tirato fuori i malcapitati dalle auto ha permesso di assicurare a tutti gli interssati con con seguenze l'intervento di assistenza nel più breve tempo possibile, con il 118 intervenuto per prendere in carico i feriti e portarli al più presto al Pronto soccorso per le cure e gli esami.