Schianto in via San Pio X, ottantenne in elisoccorso a Mestre

L'elicottero del Suem è atterrato in via San Pio X a San Donà, verso le 19 di oggi, venerdì 15 dicembre, dopo lo schianto semi-frontale tra una Ford Fusion e una Bmw station. Un anziano è stato portato a Mestre ferito seriamente ma non in pericolo di vita. Sembra ci sia stata un'invasione di corsia da parte di una delle due macchine, che viaggiavano in senso opposto di marcia, entrambe finite nel fossato. L'anziano, un signore di 80 anni, guidava la Ford e andava verso Jesolo.

Al volante della Bmw c'era un quarantenne diretto a San Donà. Quando la polizia locale è arrivata le auto erano fuori dalla carreggiata e non è stato possibile stabilire subito la dinamica dello schianto, se non attraverso i rilievi che erano in fase di ricostruzione. Ferito, ma non gravemente, anche il conducente quarantenne portato all'ospedale di San Donà. Via San Pio X non era particolarmente trafficata all'ora dell'incidente, né è stato necessario chiuderla al traffico, rallentato ma mai interrotto.