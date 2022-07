Auto capovolta in A4 finisce sulla corsia opposta, in condizioni gravi l'uomo al volante

Una macchina in A4 è volata nella corsia opposta di marcia, finendo contro la parte posteriore di un'autocisterna che trasportava gas butano. È successo all’altezza della stazione di servizio di Fratta, in direzione Trieste, poco prima delle 6.30. Ferito in modo grave il conducente, che potrebbe aver perso il controllo del mezzo. La viabilità alle 8.30 risulta ancora interrotta nei due sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale dell'autostrada e il 118 per il soccorso all'autista, stabilizzato e portato all'ospedale, per la rimozione del veicolo e la messa in sicurezza della strada.

+++ Notizia in aggiornamento +++