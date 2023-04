Schianto in auto contro la colonnina del gas: due famiglie evacuate

Grossa fuga di gas nella notte in via Frusta a Salzano dove verso le 2.15 una macchina si è schiantata contro la colonnina di metano di media pressione posta in strada, abbattendola e causando la copiosa perdita. Nessuna conseguenza per l'autista che nell'incidente non avrebbe riportato ferite gravi, mentre i vigili del fuoco arrivati in soccorso da Mestre e Mirano si sono dovuti occupare di gestire la fuoriuscita con getti d’acqua nebulizzata.

I pompieri accorsi con due autopompe, un’autobotte e 12 operatori, hanno evacuato a scopo cautelativo due abitazioni adiacenti fino all’intervento dei tecnici della rete gas, che hanno chiuso una valvola a monte della tubazione per poi procedere alla riparazione. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi. Le operazioni di messa in sicurezza del luogo da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle quattro di domenica mattina.