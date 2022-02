Frontale fra due auto, coinvolte due mamme e due bambini

Due mamme e due bambini sono rimasti coinvolti in un incidente che è successo stamattina verso le 10 in via Morosini a Eraclea. Si è trattato di un frontale fra due macchine accaduto lungo la provinciale 53, dove poi sono arrivati i soccorsi e le forze dell'ordine allertati anche dai testimoni che si trovavano a passare in quel momento e hanno assistito all'incidente. I vigili del fuoco da San Donà hanno raggiunto il punto dello scontro semi frontale e hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre le due mamme, le due conducenti, e i relativi figli erano già tutti fuori dalle due auto e assistiti dal personale sanitario del Suem, arrivato in loco.

Sul posto a scopo cautelativo anche l’elisoccorso con i sanitari del 118. Carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per la ricostruzione della dinamica dello schianto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora. In quell'arco di tempo si è verificato qualche disguido alla circolazione; una volta liberate le carreggiate dai mezzi il traffico è tornato a scorrere. Non sono note le cause dell'impatto fra mezzi che viaggiavano quasi sicuramente in senso opposto di marcia. In base alle prime verifiche non risulterebbero feriti in pericolo di vita, né tra gli adulti né fra i bambini coinvolti. A destare particolare preoccupazione proprio la presenza dei piccoli a bordo di tutti e due le macchine coinvolte, per questo le operazioni di soccorso e poi l'atterraggio dell'elicottero di emergenza del Suem ha determinato una maggior durata delle operazioni di rimessa in sicurezza del tratto interessato dal semi frontale. Nella ricostruzione della dinamica le forze dell'ordine, agenti della Municipale e militari dell'Arma, faranno chiarezza sui fatti per stabilire eventuali responsabilità.