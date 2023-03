Incidente fra tre auto in via Monastier, una donna ferita grave

Una donna è stata portata a Mestre dall'elisoccorso del Suem mercoledì mattina verso le 10 in via Monastier a Meolo, per un incidente accaduto tra tre auto poco distante dalla Treviso Mare. Sul posto i vigili del fuoco hanno dovuto intervenire per liberare i passeggeri dai veicoli e mettere in sicurezza le macchine, una delle quali si è rovesciata sull'asfalto durante lo schianto. Ai rilievi della dinamica lavorano i carabinieri della Compagnia di San Donà sul posto per ricostruire la dinamica.

In base alle prime informazioni, un camion che procedeva in direzione Jesolo stava svoltando sulla corsia di sinistra e, mentre un'Opel Mokka che viaggiava dietro al mezzo pesante ha rallentato per lasciargli completare la manovra in sicurezza, la seconda auto, una Yaris dietro alla Mokka, ha continuato senza moderare tamponando l'Opel a bordo della quale c'erano una donna e la sua bambina di due anni. Ferite, ma non i maniera grave, mamma e figlia sono state portate all'ospedale di San Donà. L'altra signora, una 53enne che guidava la Yaris, è invece rimasta ferita in maniera più grave ed è stata portata a Mestre dall'elicottero del Suem. La sua auto ha preso lo spigolo del guard rail finendo per ribaltarsi sulla corsia di marcia opposta dove stava passando la terza auto, guidata da un uomo di 55 anni. L'uomo è riuscito a evitare l'impatto ed è rimasto illeso.

La chiamata del Suem 118 ha fatto alzare in volo l'elicottero per il trasferimento immediato della più grave dei feriti, che sembra aver riportato condizioni serie a seguito dell'incidente e del ribaltamento della Yaris. Gestione del traffico con rallentamenti inevitabili lungo il percorso per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dello scontro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate verso 12.30.