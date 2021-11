Mattina di caos in centro, scooter si scontra con bici: ferito un ragazzo

Erano circa le 9 stamattina, in centro a Mestre un'ora prima si era verificata una collisione fra il tram che transita in via Ca'Rossa e un pullman dell'Atvo, con notevoli ripercussioni al traffico. Subito dopo, in piazzale Cialdini, uno scooter e una bici sono sono scontrati. Entrambi i mezzi sono finiti a terra e il ragazzo che era in bicicletta, L.M. di 17 anni veneziano, è rimasto ferito ed è stato preso in cura dal Suem 118.

In base ai primi rilievi del reparto Motorizzato della polizia locale di Venezia, lo scontro è avvenuto lateralmente, forse uno dei due mezzi doveva svoltare e non ha visto l'altro: viaggiavano in senso di marcia opposto. Oltre al giovane ciclista, che ha avuto la peggio, a terra è finito anche il conducente dello scooter, F.R., un 52enne che non sarebbe rimasto ferito. Il traffico in centro ha subito ulteriori ingorghi e rallentamenti.