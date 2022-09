Incidente fra bus di linea e mezzo pesante sulla Romea

Non ci sarebbero feriti gravi tra i passeggeri del bus Arriva Veneto della linea 87 (Sottomarina-Chioggia-Marghera-Zona industriale

e viceversa) che, verso le 13.30, si è scontrato con un tir a Valli di Chioggia, all'incrocio dov'è presente il ristorante Volpin. Sul posto i soccorsi e la pattuglie della polizia locale, ancora impegnate dopo due ore nei rilievi e alla ricostruzione del fatto. Sembra che i mezzi si siano scontrati mentre il tir era sul punto di svoltare a sinistra verso via Piovini, direzione Ravenna e il pullman andava a Venezia, trasportando pendolari.

L'autobus dopo l'impatto è rimasto fermo con i contusi a bordo, che man a mano sono stati soccorsi dal 118. Tra i feriti ci sarebbe anche il conducente del mezzo pubblico, rimasto colpito al capo. Fermo sul posto, vicino al semaforo per la ricostruzione e le verifiche, anche il grosso camion. Una situazione che inevitabilmente ha causato code e rallentamenti al traffico. Sul posto i vigili del fuoco assieme al Suem. Alcuni degli utenti del bus, tre di loro tra cui l'autista che ha riportato un trauma cranico, sono stati trasferiti con le ambulanze all'ospedale di Piove di Sacco (Padova), 9 in quello di Chioggia per essere visitati e controllati. Nessuno in condizioni critiche. La Municipale, oltre che per i rilievi del sinistro, sul posto si occupa di gestire la viabilità in sofferenza per l'incidente.