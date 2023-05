Incidente a Caorle, auto e furgone coinvolti: tre feriti

Le località balneari si ripopolano, nonostante la stagione ancora incerta, e con più auto in circolazione aumenta il rischio d'incidenti. Come quello accaduto verso le 15 a Caorle, martedì, che ha coinvolto una macchina e un furgone.

Sulla dinamica sta lavorando la polizia locale e i feriti, non in gravi condizioni, sono tre. Portati dal Suem all'ospedale di Portogruaro faranno degli accertamenti al Pronto soccorso. L'impatto è accaduto all'incrocio fra Strada Durisi e il ponte appena dopo. Dalla ricostruzione, mentre il furgone proveniva dalla Salute, la macchina arrivava da Portogruaro quando è avvenuto l'impatto, non causato sembrerebbe da una mancata precedenza o da un sorpasso azzardato. Sul posto oltre alla polizia locale di Caorle e alle ambulanze del Suem sono arrivati i carabinieri in supporto per la viabilità che ha subito rallentamenti nei due sensi di marcia, per il tempo necessario a eseguire i rilievi.