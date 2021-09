Motociclista ferito in codice rosso all'ospedale

Scontro fra una Ford Fiesta e una moto Kawasaki: il centauro ha avuto la peggio ed è finito all'ospedale di Portogruaro in codice rosso. È successo verso le 18.30 a San Giorgio di Livenza, sulla strada che va verso Ponte Capitello, nel Comune di Caorle. Sembra che la Fiesta, condotta da B.D., un 82enne, mentre era in uscita da un carraio privato si sia scontrata con la moto a bordo della quale viaggiava T.D., un uomo di 49 anni.

Il motociclista a terra ferito è stato soccorso dal Suem 118, intervenuto sul posto, ed è stato trasferito all'ospedale della città del Lemene. Nessuna conseguenza per l'automobilista, secondo le prime informazioni. Sul posto per i rilievi e la ricostruzione sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Caorle. In base alle prime testimonianze, l'uomo che conduceva la Kawasaki era cosciente quando è stato soccorso.