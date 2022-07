Camion ribaltato in A4 ad Arino, caos e code di 8 chilometri

Lunedì mattina, poco prima delle 8, due furgoni si sono scontrati in A4, all’altezza dell’area di servizio Arino Ovest, causando il blocco del traffico e code fino a 8 chilometri, fin oltre il bivio con la A57 verso Milano. Nessuno è rimasto ferito nell'impatto ma uno dei camion, attrezzato con cestello elevatore, si è ribaltato in carreggiata occupando due corsie di marcia.

L'incidente è avvenuto in una giornata segnata da Cav con il bollino giallo (traffico sostenuto) a causa del traffico provocato dagli ultimi rientri del fine settimana. Sul posto sono intervenuti la Polstrada, il soccorso stradale e, coordinati dal Centro operativo di Mestre, gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, in servizio di assistenza e presegnalazione. A causa delle operazioni di recupero del mezzo si sono formate code che hanno interessato il Passante di Mestre fino a Spinea e la A57, fino allo svincolo di Mirano-Dolo. Rallentamenti si sono registrati anche in carreggiata opposta. L’incidente è stato risolto nell’arco di un’ora e verso le 10.30 gli incolonnamenti sono in fase di smaltimento.