Scontro a Loncon, un ferito serio in elicottero a Mestre: strada chiusa

La strada è rimasta chiusa dalle 18 fino a dopo le 20 di stasera, mercoledì 17 luglio, per un incidente fra due macchine accaduto a Loncon di Annone Veneto. Due le persone coinvolte, alla guida di due diverse utilitarie, che si sono scontrate provocando loro ferite importanti che non hanno però messo nessuno in pericolo di vita.

Il più grave dei conducenti è un uomo, poco più che cinquantenne e del posto, che ha riportato una frattura al bacino rimanendo incastrato nell'abitacolo della macchina e diverse altre ferite. A liberarlo hanno provveduto i vigili del fuoco, alle prese con le lamiere per far uscire il prima possibile il guidatore dal veicolo e permettere all'elicottero del soccorso Suem di caricarlo e portarlo all'ospedale di Mestre, all'Angelo, per affidarlo alle cure dei chirurghi.

L'altra conducente è una donna sulla quarantina, sempre del Veneto Orientale, ferita e incastrata anche lei nella macchina dopo lo schianto con l'altra. Una volta fatta uscire dal veicolo accartocciato la guidatrice è stata portata all'ospedale in ambulanza, a Portogruaro per le cure e gli accertamenti. Con i vigili del fuoco e il Suem c'erano sul tratto del sinistro i carabinieri di Annone Veneto, della compagnia di Portogruaro, che hanno chiuso la strada per il tempo necessario ai rilievi, alla ricostruzione e alla messa in sicurezza della viabilità.