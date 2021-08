Incidente a Mazzolada, suv contro un autocarro: mamma e figlio soccorsi

È successo nel pomeriggio verso le 16 lungo la statale 14 nel Portogruarese. L'auto per cause da accertare ha sbandato e ha invaso la carreggiata opposta. Inevitabile l'impatto con il camion. Feriti non in pericolo

Un incidente ha causato nel pomeriggio, verso le 16, qualche disguido lungo la statale 14 nel Portogruarese, nel rettilineo che attraversa le località Levada e Mazzolada in direzione San Donà. Un suv e un autocarro si sono scontrati all'altezza del distributore della San Marco Petroli. Una mamma e il bambino di 9 anni che viaggiavano a bordo del suv condotto dal papà sono rimasti feriti e sono stati portati al pronto soccorso di Portogruaro dal Suem intervenuto, ma non sembrerebbe in condizioni gravi. Illesi i conducenti del suv e del camion.

La polizia locale di Portogruaro ha impegnato il tratto per completare i rilievi e ricostruire la dinamica. Sembra che il suv, per cause da verificare, abbia perso il controllo sbandando e finendo sulla carreggiata di marcia opposta, dove stava arrivando il camion. Inevitabile l'impatto che ha distrutto la parte anteriore del mezzo più piccolo.