Incidente a Fossalta di Portogruaro, grave una donna

Incidente d'auto a Fossalta di Portogruaro sabato pomeriggio, in località Vado. Ad avere la peggio nello schianto è stata una donna di 59 anni di Portogruaro che era alla guida di una Mercedes uscita di strada e che poi si è scontrata con una Bmw. Portata via in condizioni gravi la conducentedella Mercedes è stata trasferita all'ospedale dell'Angelo.

La signora viaggiava con la figlia, fatta uscire dall'auto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto e poi affidata alle cure del Suem: in base alle prime verifiche non in pericolo di vita. L'uomo al volante della Bmw non avrebbe invece riportato gravi traumi, tuttavia è stato portato all'ospedale in ogni caso per degli accertamenti. Per i rilievi sono arrivati gli agenti della polizia locale del territorio.