Tamponamento fra tir in autostrada, 10 chilometri di coda

Verso le 16.30 di martedì i vigili del fuoco e gli ausiliari del traffico di Concessioni autostradali venete (Cav) sono intervenuti per un incidente fra due mezzi pesanti in autostrada A4 Padova-Venezia, verso Milano, all'altezza dello svincolo dell'A13 per Bologna. Una persona è rimasta ferita, e non sarebbe in condizioni gravi, ma le conseguenze per il traffico sono state importanti visto il rallentamento generale verso Padova che ha generato dieci chilometri di coda con i mezzi quasi fermi sul tratto ad aspettare lo sblocco della viabilità. I vigili del fuoco sono intervenuti da Mestre per mettere in sicurezza le carreggiate. Cav ha segnalato l'incidente e gli ausiliari hanno liberato la carreggiata.

Un impatto che ha avuto ripercussioni sulla mobilità, messa in crisi anche nell'area dell'hinterland autostradale, oltre che sul tratto Venezia-Padova. Intanto che vigili del fuoco e tecnici erano al lavoro per far ripartire i mezzi rallentati in coda, la polizia stradale ha compiuto i rilievi del tamponamento e l'identificazione degli autisti dei mezzi pesanti.

Il tamponamento tra i due autoarticolati, le cui cause sono al vaglio della polizia stradale di Venezia, ha provocato il ferimento del conducente del secondo mezzo che è stato soccorso dal Suem-118. Sul posto in servizio di presegnalazione e assistenza gli ausiliari della viabilità di Concessioni autostradali Venete, coordinati dal Centro operativo di Mestre. In corrispondenza dell’incidente, dove erano in corso le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati, durante gli interventi si è viaggiato su due corsie. Regolare il passaggio sullo svincolo per la A13.