Tre feriti, una macchina in bilico che rischia di rovesciarsi. Schianto a Mestre

Poco prima di mezzogiorno di oggi, domenica 21 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale San Marco, all'incrocio con via Francesco Sansovino a Mestre, per un incidente con tre macchine coinvolte. Tre le persone ferite.

Le squadre dei vigili del fuoco con tre automezzi tra cui l’autogrù, hanno stabilizzato e messo in sicurezza i mezzi. Una delle auto era a rischio di ribaltamento. Hanno aiutato le persone rimaste bloccate all’interno dell’abitacolo dei veicoli a uscire per poi affidarle al Suem. I feriti sono stati trasferiti in ambulanza all'ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico e ha fatto i rilievi per ricostruire l'accaduto. Le operazioni di soccorso sono andate avanti fino alle 13.