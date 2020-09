Incidente vicino alla fermata del tram, motociclista all'ospedale per accertamenti

È successo dopo le 8.30 del mattino di domenica 27 settembre: la scena è stata descritta da un testimone che si trovava vicino alla fermata del tram di San Giuliano, dove ha visto uno scooter a terra, il 118 e due tram fermi in direzione Venezia. La dinamica non è stata finora ricostruita, ma il conducente del ciclomotore è stato portato all'ospedale dell'Angelo di Mestre per accertamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.