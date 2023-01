Incidente con principio d'incendio, scooter addosso a un'auto in centro

Incidente con principio d'incendio in centro a Portogruaro: è accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì vicino al collegio Marconi. Uno scooter, in fuga dagli agenti della polizia locale, ha imboccato Borgo Sant'Agnese ed è finito contromano addosso a una Fiat Punto guidata da una donna 55enne portogruarese. Nessuno ha riportato gravi conseguenze per l'impatto. Tutto è partito prima, all'altezza del complesso commerciale Adriatico 2 vicino a viale Pordenone, quando lo scooter Kimko ha iniziato ad accelerare e sorpassare in maniera pericolosa avendo visto gli agenti intenti a svolgere dei controlli nelle vicinanze del centro acquisti.

Alla guida del due ruote c'era un 27enne di origine marocchina, residente ad Aviano, che fuggendo è andato addosso alla Punto causando un principio d'incendio all'auto. Gli agenti, che avevano seguito l'uomo in moto, lo hanno portato al pronto soccorso per una ferita al piede così da verificare anche il motivo della fuga improvvisa alla vista della polizia locale. Nessuna conseguenza, a parte il grande spavento, per la signora al volante dell'utilitaria, mentre per le fiamme sono arrivati i vigili del fuoco.