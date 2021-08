Schianto a Jesolo tra auto e scooter, un uomo soccorso in gravi condizioni

È successo stamattina in via Roma Destra. Indagini della polizia locale

Un uomo è stato soccorso in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto stamattina a Jesolo. Lo schianto si è verificato in via Roma Destra, all'altezza della svolta su via Egeo: uno scooter guidato da un 56enne di Jesolo si è fermato per svoltare quando è sopraggiunta un'automobile, una Range Rover con alla guida un 42enne di Bolzano, che lo avrebbe tamponato.

L'impatto è stato violento e il 56enne è stato sbalzato in avanti, atterrando sull’asfalto ad una trentina di metri di distanza. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha soccorso il ferito e lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di San Donà di Piave. L'uomo ha riportato dei politraumi. Sono in corso gli accertamenti sul suo stato di salute, mentre la polizia locale ha effettuato i rilievi dell'incidente. In base al referto medico sarà valutato il sequestro del veicolo, oltre all'eventuale denuncia all’autorita giudiziaria.