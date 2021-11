Scooter delle pizze a terra: ferito gravemente un ragazzo di 20 anni

Un brutto incidente stradale ha avuto gravissime conseguenze per un ragazzo di 20 anni di Mira, che ora è ricoverato in coma farmacologico all'ospedale di Mestre. Lo schianto risale a domenica sera, nella zona al confine tra Mira e Mirano. Il giovane, che lavora per la pizzeria Village di via Nazionale, era alla guida di uno scooter per il trasporto di pizze a domicilio. Stava percorrendo via Miranese, in direzione Mirano, ed era a poca distanza dalla linea ferroviaria quando si è scontrato con una macchina che procedeva nella stessa direzione.

Il motorino è sbalzato in avanti e il ventenne è andato a terra, battendo con forza. Soccorso dagli operatori del 118, è stato portato d'urgenza all'ospedale e ricoverato con prognosi riservata. I carabinieri della tenenza di Mira sono arrivati sul posto e hanno raccolto tutti gli elementi per cercare di capire cosa sia successo. Alla guida dell'auto, una Hyundai, c'era un ventunenne di Mirano, risultato negativo ai test dell'alcol. Le cause della collisione non sono chiare, ma è possibile che la nebbia di quella sera abbia ridotto la visibilità: saranno le indagini, comunque, ad accertare eventuali responsabilità. Sia lo scooter che l'automobile sono stati sequestrati.