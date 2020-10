Scontro tra auto e moto, centauro ricoverato in ospedale

E' ricoverato in gravi condizioni un 57enne di Chioggia a causa di un incidente stradale avvenuto martedì intorno a mezzogiorno nel Trevigiano. Lo schianto a Segusino, all'incrocio tra via della Centa e la strada principale via Europa.

A scontrarsi in un frontale, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati il 57enne P.G., in sella ad una moto Guzzi California, e una Ford Fiesta guidata da una 27enne di Conegliano, D.N.C. L'utilitaria sarebbe fuoriuscita dalla laterale, senza rendersi conto del sopraggiungere della moto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad avere la peggio è stato il veneziano, che è finito sull'asfalto. L'uomo è stato soccorso dal Suem e trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Feriti lievemente sia l'automobilista che un 33enne, C.N., che si trovava a bordo del mezzo