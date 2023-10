Sospesi i bus La Linea. Brugnaro: «Scelta prudenziale e doverosa» VIDEO

«Ieri sera è avvenuto un secondo incidente che ha coinvolto un mezzo de "La Linea", un bus elettrico. Essendo dello stesso tipo di quello coinvolto nell'incidente del cavalcavia del 3 ottobre scorso, si è ritenuto di far sospendere il servizio di tutti gli autobus elettrici di questa azienda per effettuare un adeguato accertamento». Così il sindaco Luigi Brugnaro dopo l'incidente di sabato sera in via Carducci a Mestre. Sono stati tutti dimessi i 13 feriti. Resta in osservazione l'autista 59enne, per accertamenti sulle cause del malore che lo ha colto appena prima dello scontro contro il pilastro del sotoportico.

«Il mio pensiero va, intanto, ai feriti, tra i quali, per fortuna nessuno risulta in gravi condizioni - continua il sindaco - Saranno le autorità competenti a capire il motivo di questo incidente, che non ha avuto conseguenze gravi per le persone. La sospensione è scelta prudenziale che abbiamo deciso di adottare e che ci sembra assolutamente doverosa».