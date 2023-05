Schianto nel sottopasso, auto a fuoco

Una manovra errata e l'automobile è andata fuori controllo, si è schiantata contro uno spigolo del sottopassaggio e poi ha preso fuoco. L'incidente si è verificato la scorsa notte, attorno alle 3, lungo via Villetta a Salzano. A bordo della macchina, una Peugeot 206, c'erano due giovani. Fortunatamente, nonostante le ferite, sono riusciti a uscire dall'abitacolo in tempo per evitare conseguenze peggiori.

L'auto ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata e si è incendiata. Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze. Sette pompieri, con l'ausilio di un'autopompa e un'autobotte, hanno lavorato per spegnere il rogo, mentre i due feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del suem e trasferiti agli ospedali di Mirano e Dolo. L'automobile è andata completamente distrutta.

I carabinieri si sono occupati di deviare il traffico ed eseguire gli accertamenti sull'incidente, nel quale non sono stati coinvolti altri veicoli. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate un paio d'ore più tardi, con la rimozione del mezzo da parte del carro attrezzi. Le indagini chiariranno le cause dello schianto. Il sottopasso di via Villetta è un tratto stradale considerato delicato: è caratterizzato da una curva piuttosto accentuata e da una carreggiata stretta, tanto che i segnali indicano il limite di 30 chilometri orari e le corsie sono separate da appositi cilindri.