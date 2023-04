Stabile il bambino di Caorle ferito nell'incidente a Pasqua sulla Postumia

Sono stabili le condizioni del bambino di 2 anni e mezzo ferito nell'incidente accaduto a Pasqua sulla Postumia, lo riporta PadovaOggi. Ricoverato in Terapia intensiva pediatrica a Padova ha trascorso la prima notte in prognosi riservata.

Lo schianto era avvenuto all'incrocio di via Campagnole a Motta di Livenza, tra una Fiat Punto dove viaggiava il piccolo assieme al padre, S.M., 47enne di Caorle alla guida, e una Renault Scenic condotta da un ventinovenne di San Donà. «Casualmente mi trovavo a passare dov'è avvenuto l'impatto perchè avevo dimenticato il cellulare in pediatria a Conegliano, dopo il turno di notte, e poi ho viaggiato verso Caorle - racconta il pediatra, libero professionista, Giorgio Cuffaro, che ha strappato il piccolo alla morte - Mi sono avvicinato al punto dell'incidente, il bambino era in braccio del padre fuori dall'auto, e non dava segni di vita: era in arresto cardiaco. Se non fossi intervenuto subito non ce l'avrebbe fatta - commenta il medico - perché quei minuti trascorsi in attesa dell'ambulanza ne avrebbero certamente compromesso la possibilità di sopravvivere».

Era necessario supportare le funzioni vitali del bambino. «Ho praticato la respirazione bocca a bocca per almeno 15-20 minuti, sono riuscito a recuperare il polso - prosegue il dottor Cuffaro - Poi il 118 è arrivato con l'ossigeno ma dovevamo creare u accesso vascolare, cioè la disponibilità di una vena per iniettare liquidi e farmaci al più presto. In pochissimo tempo sono riuscito grazie all'esperienza fatta nei corsi di primo soccorso».

Anche i due conducenti, il padre del bambino e l'altro guidatore, sono rimasti feriti ma non sono in pericolo. A differenza del piccolo per il quale i medici stanno facendo di tutto. «Non è detto che non abbia riportato conseguenze, visto il forte colpo», spiega Cuffaro. Intanto per ricostruire l'accaduto stanno lavorando i carabinieri anche con accertamenti clinici per valutare lo stato psicofisico dei conducenti al momento dell'impatto.