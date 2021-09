Schianto tra una moto e un'auto, morto un uomo

Un uomo del quale non è stata ancora resa nota l'identità è morto giovedì mattina in un incidente stradale a Stra. Secondo le prime informazioni, la vittima si trovava a bordo di una moto che, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è scontrata con un'auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem, che nulla hanno potuto fare per salvare la vita dell'uomo.