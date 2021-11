Incidente sulla Triestina, strada chiusa

Attorno alle 9.30 di lunedì mattina, causa incidente, la concessionaria Anas ha temporaneamente chiuso al traffico la strada statale 14 (detta Triestina) all'altezza del km 53, nel territorio di Annone Veneto. Le operazioni interessano l'intera carreggiata, per cui la viabilità è interrotta in entrambe le direzioni.

Il sinistro - non è ancora chiara la gravità - ha coinvolto un mezzo pesante. Sono state istituite deviazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.