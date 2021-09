Manovra azzardata in uscita da Piazzale Roma: auto incastrata tra jersey e tram

Uno spiacevole inconveniente con alla base, probabilmente, una manovra azzardata. È successo attorno alle 19.30 di oggi a Venezia, quando il conducente di una Honda Crv, targata Repubblica Slovacca, non avrebbe rispettato la precedenza del tram diretto a Favaro, tentando un sorpasso nel punto in cui la corsia in uscita da Piazzale Roma si restringe.

Il suv è rimasto così incastrato tra il tram e le barriere jersey spartitraffico, bloccando il servizio di trasporto pubblico su rotaia e, di conseguenza, la circolazione verso Mestre. In attesa delle operazioni di ripristino, Actv si è attivata con gli autobus sostitutivi della linea T1, in entrambe le direzioni. Nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente. Sul posto, per gestire il traffico, è intervenuto il reparto motorizzato della polizia locale.