Casello bloccato, code e disagi per un tamponamento in A57

Alle 7.20 di questa mattina un tamponamento tra due auto ha bloccato l’ingresso in autostrada alla stazione di Mirano-Dolo creando code lungo la viabilità esterna. L’incidente, che ha provocato solo ferite lievi per gli occupanti delle vetture, è avvenuto in corrispondenza dell’ingresso del piazzale di stazione, bloccando l’accesso in autostrada in pieno orario di punta, a causa di una delle due auto intraversata in corsia.

Immediatamente il centro operativo di Concessioni Autostradali Venete ha attivato i soccorsi: sul posto sono intervenuti in pochi minuti il Suem 118, la polizia stradale di Venezia, gli ausiliari della viabilità in presegnalazione e assistenza e il soccorso stradale. La procedura d’intervento così attivata ha permesso di soccorrere i feriti, effettuare i rilievi e liberare la corsia nel giro di 40 minuti. Poco dopo le 8 il traffico ha ripreso a defluire regolarmente e le code sulla viabilità esterna a ridursi progressivamente.