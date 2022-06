Tamponamento fra mezzi pesanti e un bus alla Fincantieri, feriti

Un paio d'ore di caos e traffico in tilt giovedì mattina per un incidente davanti alla fermata del bus della Fincantieri a Marghera, che ha coinvolto un autocarro, un'autocisterna con del gasolio e un autobus Actv. Il reparto Motorizzato della polizia locale ha registrato delle persone ferite ma in modo lieve e comunque non passeggeri a bordo del bus di linea. Lo scontro è avvenuto un po' prima delle 8 in direzione Mestre, e sul posto oltre agli agenti sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per sostituire la motrice delll'autocisterna, che nell'impatto è rimasta danneggiata e non era più agibile. Nessun problema al contenitore di carburante rimasto integro durante il tamponamento e che non ha richiesto un trasferimento del contenuto trasportato.

Le operazioni di messa in sicurezza della strada, i soccorsi, i rilievi e la sostuzione della cabina hanno richiesto almeno un paio d'ore di lavoro e sul tratto la viabilità ha subito code e rallentamenti, anche per via dei lavori presenti sulla sopraelevata che impongono una ridotta velocità di andamento. La gestione del traffico è stata diretta dagli agenti del Motorizzato della polizia locale di Venezia.