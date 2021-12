Tamponamento fra mezzi pesanti in A57, morto un autista di Torino

Il tamponamento fra due autoarticolati nella notte fra venerdì e sabato, poco prima dell'una, sulla carreggiata est della tangenziale di Mestre all'altezza di Marcon, ha causato la morte di un autista 56enne di Torino. L'uomo ha perso il controllo del mezzo pesante, per cause al vaglio della polizia stradale, ed è finito contro un altro tir condotto da un cittadino ungherese che è rimasto incolume.

Non c'è stato niente da fare per il conducente torinese che sarebbe deceduto quasi subito per il colpo. A prestare soccorso i vigili del fuoco, il Suem, il persanale di Autovie e la polizia stradale che ha chiuso nell'immediato il tratto in entrambe le direzioni e poi ha fatto confluire i pochi veicoli presenti a quell'ora sulla seconda corsia, per il tempo necessario a liberare quella dell'incidente in direzione di Padova. Nessuna ripercussione alla viabilità.