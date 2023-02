Tamponamento multiplo all'incrocio, due feriti portati all'ospedale

Tamponamento multiplo alle 16 di oggi pomeriggio, 7 febbraio, a Villanova di Camposampiero (Padova), all'incrocio tra via Pontarola e via Vespucci. Quattro i veicoli coinvolti: una Golf, condotta da una donna di 38 anni residente a Camponogara, una Tiguan guidata da un 58enne di Campodarsego, un autocarro Peugeot guidato da un 68enne di Curtarolo e una Suzuki Vitara con al volante una 28enne di Padova.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, l'autocarro avrebbe urtato la Tiguan innescando una serie di tamponamenti a catena. A seguito dell'impatto sono rimasti feriti i conducenti della Tiguan e della Vitara, i quali sono stati trasportati con due automezzi del Suem 118 al pronto soccorso di Camposampiero per traumi vari. Non sarebbero, comunque, in pericolo di vita.

Forti i disagi alla viabilità. Per la durata delle operazioni, infatti, gli agenti hanno istituito un senso unico alternato di marcia. I rilievi si sono conclusi dopo circa 2 ore, attorno alle 18. Per tutti i coinvolti sono stati effettuati gli alcoltest sul posto, con esito negativo.

