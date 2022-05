Tampona una macchina e fugge, targa fotografata: fermato

Del tamponamento accaduto venerdì sera all'incrocio del Pioppeto a Salzano, con un ferito e il responsabile dell'incidente fuggito via, non si sarebbe saputo niente. Invece la pronta reazione di una donna che ha preso il cellulare e ha fatto la foto al mezzo che si allontanava, ha permesso alla polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese di risalire al responsabile.

È successo verso le 18.30, c'erano tante auto in coda a quell'ora all'incrocio ben noto. A un certo punto un suv ha colpito un'Alfa 156 andandogli addosso e invece di fermarsi ha continuato la sua corsa come se nulla fosse. L'avrebbe passata liscia se la passeggera accanto al conducente dell'Alfa non avesse avuto la prontezza di prendere il telefonino e immortalare la targa del suv, anche perché l'uomo alla guida della 156 si era sentito male. Mentre il Suem si prendeva cura del ferito, un signore in età avanzata del posto che è stato portato all'ospedale di Mirano per accertamenti, la polizia locale dell'Unione si è fatta consegnare l'immagine del mezzo in fuga. In breve dalla centrale gli agenti sono risaliti alla proprietà del suv e hanno visto che apparteneva a una società con sede nel centro storico di Venezia.

Il comando, in contatto con quello della polizia locale di Venezia, ha così compiuto le verifiche per risalire al guidatore del suv, contattarlo e avvisarlo di ritornare sul luogo dell'incidente. Ad attenderlo, al Pioppeto, c'erano gli agenti dell'Unione che lo hanno denunciato.