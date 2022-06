Tamponamento in A4, un ferito

Un altro incidente lungo l'autostrada A4 nel pomeriggio di oggi, 15 giugno. Poco prima delle 16, all'altezza di San Stino di Livenza, in direzione Trieste, si è verificato un tamponamento fra due autocarri e un autoarticolato. Una delle persone alla guida è rimasta incastrata nell'abitacolo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi e poi si sono messi al lavoro con cesoie e divaricatori per aprire un varco nella cabina di guida e liberare l'autista. Il ferito è stato preso poi in cura dal personale sanitario del 118, stabilizzato e trasferito in ospedale in codice rosso. Sul posto il personale di Autovie Venete e la polstrada. Le operazioni sono ancora in corso.