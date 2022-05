Nuovo tamponamento fra tir lungo l'autostrada A4, stavolta nel tratto tra lo svincolo di Meolo - Roncade e quello di San Donà - Noventa di Piave. L'incidente si è verificato attorno alle 16:30 di oggi, 18 maggio, in direzione Trieste. Risultano coinvolti tre mezzi pesanti e ci sarebbero tre persone ferite.

I vigili del fuoco si sono occupati di mettere i mezzi in sicurezza, mentre i feriti sono stati presi in cura dal personale del suem 118. Uno di loro, in base alle prime informazioni, è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono arrivati anche i mezzi di Autovie Venete e la polstrada. Le operazioni di soccorso sono durate circa un'ora.