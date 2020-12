Auto si schianta contro un camion e prende fuoco

Prima il tamponamento, poi la macchina è andata in fiamme. E' salvo per miracolo il conducente di un'auto che all'alba di martedì ha preso fuoco dopo lo scontro con un camion.

L'incidente è avvenuto lungo la tangenziale di Mestre, nei pressi dell’area di servizio Bazzera Nord. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, già abbassate dal pronto intervento dell’autista del camion, che ha utilizzato un estintore.

Il conducente dell’auto rimasto ferito è stato preso in cura dagli operatori del Suem e trasferito in ospedale. sul posto anche il personale Autovie Venete e la polstrada per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sono stati registrati rallentamenti.