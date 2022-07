Incidente sul Terraglio, rallentata la circolazione

È successo sul Terraglio all'altezza dell'intersezione con via Nigra, vicino via Gatta, verso l'ora di pranzo martedì. Due mezzi si sono scontrati e l'impatto ha causato rallentamenti alla circolazione. Actv ha informato sui social che a causa dell'impatto si registrano ritardi alle linee 8E, 8AE e 48H. Sul posto i soccorsi per la gestione della viabilità e i rilievi dell'impatto fra i veicoli. In fase di verifica le conseguenze subite dalle persone coinvolte. Dopo le 14.30 in base a un aggiornamento Actv la viabilità è tornata a scorrere regolarmente e i bus pubblici hanno ripreso il collegamento con le modalità consuete.

