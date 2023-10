I racconti della catastrofe a Mestre. «Abbiamo cercato i documenti nelle tasche delle vittime»

L'identificazione delle vittime della strage del pullman caduto dal cavalcavia a Mestre, è stata completata. Si tratta di nove ucraini, quattro romeni, tre tedeschi, l'autista italiano, un croato, due portoghesi, e un sudafricano. Martedì sera, mentre il numero degli scomparsi aumentava, gli operatori puntavano a trovare qualsiasi oggetto utile al loro riconoscimento.

«Cercavamo nelle loro tasche se avevano i documenti. Abbiamo raccolto borse, giocattoli, qualsiasi cosa nelle vicinanze - racconta un poliziotto - Ho visto il corpo di una ragazzina, avrà avuto sui tredici anni. Era stesa. In quel momento ho pensato che poteva succedere a chiunque». All'inizio la priorità era quella di affidare le persone vive alle cure dei medici, per poi identificare quelle decedute. «Eravamo lì a trasportare le barelle e a metterle a terra, per poi tentare di dare un nome alle vittime», continua l'agente. Tutt'intorno fumo pregno di odore di disinfettante, decine di vigili del fuoco a sparare acqua contro il mezzo elettrico entrando nel veicolo capovolto dai finestrini in frantumi, aiutandosi con delle scale.

Decine i volontari della protezione civile, della Croce Rossa e della Croce Verde a dare supporto con acqua, alimenti e materiali ai vigili del fuoco e agli operatori. «Abbiamo portato lenzuola e sacchi di sabbia - ricorda il responsabile della protezione civile veneziana, Nicola Ligi - Siamo rimasti operativi fino alle 3.30, c'erano anche i colleghi della polizia mortuaria di Treviso per il caricamento delle salme. La sabbia doveva servire per sicurezza, nel caso che inondando d'acqua il pullman i vigili del fuoco non fossero riusciti ad abbassare la temperatura delle batterie. È stato sconvolgente vedere decine di corpi allineati: anche se vediamo terremoti e inondazioni, siamo padri e madri. L'ultima cosa che ho fatto è stata quella di telefonare a mia figlia».

Complicati i soccorsi. Ecco perché, spiega un vigile del fuoco. «Sembrava la tempesta perfetta: caduta da quindici metri, il pullman pieno di persone ed elettrico, a rischio d'incendio. Gridavano: "Veloci, veloci". Abbiamo attaccato le manichette alla pompa e sparato acqua per 5-10 minuti. Ma il fuoco non si spegneva. Dovevamo fare presto. C'era chi urlava, chi si lamentava». Il piano era quello di tirare fuori subito la gente che si muoveva. «Una volta estratti i vivi, il funzionario ha dato l'ordine di staccare le batterie del pullman e dopo è iniziata l'estrazione dei morti. Nessuno di noi si è mai fermato».