Tir finisce fuori strada seguendo le indicazioni del navigatore

Un banale errore di percorso ha fatto finire un autoarticolato fuori strada, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per rimettere il veicolo in carreggiata.

È successo alle 22 di giovedì 18 gennaio a Mirano, in via Caorliega, nella zona della frazione di Campocroce. Il tir è rimasto bloccato lungo una strada bianca, evidentemente non adatta a essere percorsa da un mezzo di quel peso e quelle dimensioni. Pare che la manovra sia dovuta a un abbaglio del camionista, di nazionalità polacca, che avrebbe seguito il navigatore senza rendersi conto che lo stava portando su un itinerario sbagliato.

Il tir è finito con le ruote fuori dalla stradina e a quel punto non era più manovrabile. A quel punto il camionista ha dovuto chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati i pompieri, una squadra dal distaccamento locale e l'autogrù da Mestre. Per risolvere la situazione, tramite delle apposite fasce hanno imbragato il semirimorchio, riportandolo in carreggiata per poi farlo procedere in retromarcia e fargli guadagnare la strada principale. Le operazioni di soccorso sono terminate circa due ore più tardi, a mezzanotte.